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Опубликованы письма британцев с извинениями к России за «безумных лидеров»
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Опубликованы письма британцев с извинениями к России за «безумных лидеров» 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Посольство России в Лондоне опубликовало отрывки из писем, в которых жители Великобритании осуждают несправедливые обвинения в адрес Москвы в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.
«Мне стыдно, я возмущен обвинениями Британии до получения каких-либо свидетельств в ходе расследования по делу Скрипаля», — написал в российское представительство местный житель. Отрывок размещен в Twitter посольства России.
Во многих письмах подчеркивается, что никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей нет, они осуждают «оскорбительную» риторику Терезы Мэй и министра обороны Гэвина Уильямсона.
«Выражаю глубокое восхищение чрезвычайно тяжелой работой президента [Владимира] Путина. Мысленно я нахожусь вместе с Россией», — сказано в одном из посланий.
Также некоторые британцы признаются, что испытывают неловкость из-за попыток Лондона демонизировать Россию. «Приветствую ваше достоинство и искренность в это сумасшедшее время, могу только извиниться перед вами от лица наших безумных лидеров», — написал британец.
Ранее посольство России в Лондоне публиковало другие письма британцев, которые не разделяют позицию властей Великобритании и приносят свои извинения за несправедливые обвинения Лондона против Москвы.
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