«Мне стыдно за власть и СМИ»: британцы пишут письма в посольство России

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Посольство России опубликовало в Twitter отрывки писем, которые присылают в дипслужбу британцы, чтобы поддержать дипломатов на фоне ухудшения отношений между Москвой и Лондоном.

Так, автор одного из писем приносит извинения за действия правительства, которое, по его мнению, в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери проявило излишнюю поспешность, не выяснив все обстоятельства происшествия.

"Я хочу выразить поддержку России и ее гражданам на фоне нынешнего кризиса, я не верю в то, что Россия должна нести ответственность за ту ложь, которая распространяется в международном сообществе", — отметил британец.

Автор другого письма признается, что разочарован в действиях Лондона, который отклонил помощь России в проведении расследования, а вместо этого возложил всю вину на Москву.

"Я хочу сказать, что мне стыдно за то, как мое правительство и британские СМИ повели себя по отношению к вам и вашим гражданам", — говорится в послании.

По версии властей Великобритании, Скрипали были отравлены веществом, которое было разработано в рамках советской программы «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к организации покушения Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор так и не привела.