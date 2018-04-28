Эксперт прокомментировал переговоры Шойгу и Парли

«Полноценного сближения в военных вопросах России и Франции ожидать не приходится», — сказал Рожин.

По его словам, это не значит, что контакт по дипломатической линии невозможен, и данные переговоры свидетельствуют о том, что стороны ищут возможность диалога.