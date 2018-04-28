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Эксперт прокомментировал переговоры Шойгу и Парли
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Эксперт прокомментировал переговоры Шойгу и Парли 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН прокомментировал переговоры министра обороны России Сергея Шойгу со своим французской коллегой Флоранс Парли.
«Полноценного сближения в военных вопросах России и Франции ожидать не приходится», — сказал Рожин.
По его словам, это не значит, что контакт по дипломатической линии невозможен, и данные переговоры свидетельствуют о том, что стороны ищут возможность диалога.
Кроме того, считает эксперт, посредством переговоров Москва может повлиять на позицию Парижа.
Ранее кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с НСН оценил итоги встречи президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.
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