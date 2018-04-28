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Москва призвала Дамаск быть гибким по вопросам доставки гуманитарной помощи
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Москва призвала Дамаск быть гибким по вопросам доставки гуманитарной помощи 

РИА Новости 53 минуты назад
РИА НОВОСТИ: ЛАВРОВ: МОСКВА ПРИЗЫВАЕТ ДАМАСК БЫТЬ БОЛЕЕ ГИБКИМ И КОНСТРУКТИВНЫМ ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В СИРИЮ
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