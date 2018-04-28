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Страны-гаранты проведут встречи с ООН для начала работы комитета в Сирии
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Страны-гаранты проведут встречи с ООН для начала работы комитета в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия, Турция и Иран условились чаще проводить совместные консультации высоких представителей с генсекретарем ООН и его спецпосланником по Сирии с целью способствовать запуску работы Конституционного комитета, говорится в заявлении глав МИД трех стран по итогам их переговоров в Москве.
"Условились чаще проводить регулярные совместные консультации высоких представителей Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики с Генсекретарем ООН и его спецпосланником по Сирии с целью способствовать запуску работы Конституционного комитета в ближайшее время в Женеве на основе рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и в координации с тремя странами-гарантами", — говорится в заявлении Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавада Зарифа.
В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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