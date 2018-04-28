Страны-гаранты проведут встречи с ООН для начала работы комитета в Сирии

"Условились чаще проводить регулярные совместные консультации высоких представителей Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики с Генсекретарем ООН и его спецпосланником по Сирии с целью способствовать запуску работы Конституционного комитета в ближайшее время в Женеве на основе рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и в координации с тремя странами-гарантами", — говорится в заявлении Сергея Лаврова Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавада Зарифа.

В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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