Ещё
Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление на встрече в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление на встрече в Москве 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА «Новости».
«Мы сегодня приняли совместное заявление, которое будет распространено, в нём отражены основные итоги нашей встречи. В любом случае, мы твёрдо привержены безальтернативности политико-дипломатического преодоления кризиса в Сирии», — сказал Лавров.
Также министр отметил, что урегулирование сирийского конфликта должно происходить на основе резолюции Совбеза ООН 2254 и рекомендаций, выработанных Конгрессом нацдиалога, который прошёл в Сочи.
Парламентская газета: последние новости
Лавров: удар по Сирии отбросил назад урегулирование в стране Бальбек прокомментировал предложение депутата Рады по Крымскому мосту Путин: России нужен технологический прорыв
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян191
Анонсировано повышение пенсионного возраста459
Известный режиссер разбился в ДТП13
Лавров сделал заявление года119
Медведев высказался об уходе на отдых257
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение