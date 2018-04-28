Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление на встрече в Москве 

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА «Новости».
«Мы сегодня приняли совместное заявление, которое будет распространено, в нём отражены основные итоги нашей встречи. В любом случае, мы твёрдо привержены безальтернативности политико-дипломатического преодоления кризиса в Сирии», — сказал Лавров.
Также министр отметил, что урегулирование сирийского конфликта должно происходить на основе резолюции Совбеза ООН 2254 и рекомендаций, выработанных Конгрессом нацдиалога, который прошёл в Сочи.