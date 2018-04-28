Запад планирует передел Ближнего Востока 

Запад, заявляя о поддержке суверенитета Сирии, планирует передел Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи с турецким и иранским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом.
«Для стран Запада заявления в поддержку суверенитета и независимости, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики — лишь слова, которые должны, судя по всему, прикрывать планы по переформатированию Ближнего Востока и по разделу Сирии на части», — цитирует Лаврова ТАСС.
Он добавил, что Россия, Иран и Турция должны помочь Дамаску окончательно освободить Сирию от террористов.
«Я уверен, что сегодня нам необходимо помочь сирийцам завершить зачистку страны от террористов», — приводит слова министра иностранных дел Интерфакс.