Лавров: Россия, Турция и Иран должны помочь Сирии 

«Я уверен, что сегодня нам необходимо помочь сирийцам завершить зачистку страны от террористов», — отметил глава МИД. По словам Лаврова, "Россия, Турция и Иран заинтересованы в том, чтобы Сирия оставалась единым государством, в котором все этнические и конфессиональные группы получат равные права и смогут жить в мире между собой и со своими соседями без какой-либо угрозы для международных границ в этом очень важном для судеб мира регионе".
Министр отметил, что нанесенный США, Великобританией и Францией 14 апреля ракетный удар «не только серьезно обострил обстановку в этой стране и на международной арене, но и нанес существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования». «Инициаторы этой акции, по сути дела, своими действиями подтвердили, что для них заявление в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности САР лишь слова, которые должны, судя по всему, прикрывать планы переформатированию Ближнего Востока и планы по разделу Сирии на части», — заявил Лавров.
По словам главы МИД РФ, «мир в Сирии, как показывают события последних недель, наверное, нужен не всем». «Каждый раз как в сирийском урегулировании появляется надежда, по ней — по надежде — наносится удар. Мы вынуждены констатировать продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога между сирийцами, попытки помешать формированию конституционного комитета, решение о создании которого было принято делегатами сочинского форума и получило четкую поддержку со стороны Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и его специального посланника Стаффана де Мистуры», — отметил министр, добавив, что «необходимо в срочном порядке согласовать коллективные меры в рамках созданного более года назад астанинского формата с целью продолжения в этих очень сложных условиях движения Сирии к миру и нормализации».