Украинцы пошли по стопам сомалийских пиратов

МИД России предупредил российские судовые компании о рисках пиратских захватов со стороны украинских силовиков.

«В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — говорится в сообщении Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИДа.

В ведомстве также предупредили, что в последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов.

«После неправомерного задержания Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» и незаконным удержанием под стражей его экипажа, спустя две недели был наложен арест на судно «Trans Services Maritime»», — добавили в МИДе.