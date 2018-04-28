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Украинцы пошли по стопам сомалийских пиратов
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Британия выгоняет россиян

Украинцы пошли по стопам сомалийских пиратов 

News.ru 1 час назад
МИД России предупредил российские судовые компании о рисках пиратских захватов со стороны украинских силовиков.
«В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — говорится в сообщении Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИДа.
В ведомстве также предупредили, что в последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов.
«После неправомерного задержания Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» и незаконным удержанием под стражей его экипажа, спустя две недели был наложен арест на судно «Trans Services Maritime»», — добавили в МИДе.
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