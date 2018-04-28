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Лавров: динамика отношений РФ и Турции показывает, какое им значение придают главы стран
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Лавров: динамика отношений РФ и Турции показывает, какое им значение придают главы стран 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Активное и многостороннее развитие российско-турецких отношений демонстрирует, какое большое значение этому придают президент РФ Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"У нас весьма интенсивный политический диалог. Президенты находятся в постоянном контакте, интенсивно развиваются отношения между министерствами, отвечающими за торговлю, экономику, транспорт. Расширяются гуманитарные связи. Интенсивная динамика нашего взаимодействия показывает, какое большое значение придают президенты Путин и Эрдоган развитию российско-турецкого сотрудничества", — сказал Лавров.
Российский министр отметил, что встреча с турецким коллегой — «хорошая возможность провести обзор того, как развиваются контакты по всем этим направлениям в рамках двусторонних отношений, также обменяться мнениями по актуальным международным проблемам», включая сирийское урегулирование.
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