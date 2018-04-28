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В Совфеде оценили готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше
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В Совфеде оценили готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше 

RT на русском 2 часа назад
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше.
Как отметил сенатор, слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса идут в контексте «жуткой русофобской риторики», которую в последние годы проводит Вашингтон, и этому не стоит удивляться.
«Они (США. — RT) намеренно формировали у жителей Восточной Европы определенный тип мышления. Обратите внимание, они всё время заявляют, что Россия якобы агрессивная и очень опасная страна, что от неё необходимо защищаться. За всеми подобными заявлениями следует только эскалация напряжённости. Она им нужна чтобы заработать деньги на оборонку, на вооружение, на передислокацию», — сказал сенатор.
Ранее кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с НСН оценил итоги встречи президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.
RT на русском: последние новости
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