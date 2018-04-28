МИД предупредил о пиратских действиях Украины

«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, действия властей Украины в отношении российских судов и граждан являются провокационными.

«МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — подчеркнули дипломаты.