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МИД предупредил о пиратских действиях Украины
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Британия выгоняет россиян

МИД предупредил о пиратских действиях Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Facebook © www.facebook.com/DPSUkraine
Министерство иностранных дел России выпустило предупреждение для российских судовых компаний в связи с рисками пиратских захватов со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов», — говорится в сообщении.
По мнению ведомства, действия властей Украины в отношении российских судов и граждан являются провокационными.
«МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — подчеркнули дипломаты.
>> На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов
25 апреля правительство Украины одобрило прекращение транзита российских судов.
RT на русском: последние новости
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Комментарии28  Ещё 10 источников 
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