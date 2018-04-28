Позиция Меркель по Ирану и России на встрече с Трампом обернется для Германии «политикой выкручивания рук»

Холодная встреча Меркель и Трампа

Встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа в Вашингтоне была холодная, а лидерам так и не удалось преодолеть разногласия по целому ряду вопросов, пишет The New York Times . В ходе итоговой пресс-конференции Трамп настаивал, что торговые отношения между США и Европой были «несправедливыми», но Меркель заявила, что президент США не оправдал ее ожиданий в вопросе снятия пошлин на сталь и алюминий.

Свое недовольство канцлер также выразила желанием США пересмотреть сделку с Ираном , Меркель назвала ее « необходимой частью общей мозаики». Что касается антироссийских санкций, то здесь немецкий лидер отметила, что никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией , и сейчас Германия вместе с США оценивают их эффект.

«Меркель в отличие от Макрона оказалась «крепким орешком» для Трампа, так как она последовательно в ходе переговоров с ним отстаивала позицию по всем вопросам, которые являются продуманной частью немецкой политики. Это и недовольство позицией США по ядерной сделке с Ираном, и ситуация вокруг «Северного потока-2», и американские пошлины, и отказ Берлина наращивать военные расходы в рамках НАТО », — отмечает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Политика «выкручивания рук»

По мнению Васильева, причины столь резкой критики лежат на поверхности — возглавляемая Меркель коалиция является достаточно неустойчивой, поэтому внутриполитические слабости вынуждают ее жестко отстаивать интересы Германии. Общая холодная атмосфера встречи действительно имела место, но прогнозировать дальнейшее развитие ситуации довольно сложно.

«Многое зависит от того, насколько Германия окажется способна в дальнейшем следовать своей позиции, озвученной Меркель на встрече с Трампом. В любом случае Трамп настроен очень решительно и теперь наверняка будет проводить в отношении Германии «политику выкручивания рук». В какой степени Берлин сможет сопротивляться политическому диктату и учительскому тону Трампа, покажет будущее.

Для себя мы можем подчеркнуть действительно важную вещь — в результате всех этих переговоров сближения американо-германских позиций не произошло. Более того, Меркель остается тем политиком, который не принимает Трампа и всячески подчеркивает этот момент, начиная с избирательной кампании. Соответствующей позиции придерживается и Трамп, поэтому им будет крайне сложно налаживать отношения. Этот негативный фон будет и дальше определять отношения между США и Германией», — резюмирует Владимир Васильев.

Напомним, что согласно подсчетам российско-германской внешнеторговой палаты антироссийские санкции США могут принести ущерб немецким компаниям на сумму до 1,5 млрд евро. Бизнес очень серьезно воспринимает эту угрозу и оказывает серьезное давление на политические круги, что отражается, в том числе и на позиции канцлера Меркель.