МИД РФ предупредил о рисках пиратских захватов российских судов украинскими силовиками

МИД РФ предупредил судовые компании России о реальных рисках пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами. Соответствующий комментарий «Об угрозах российскому судоходству со стороны властей Украины » публикует «Интерфакс»

«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов. После неправомерного задержания Госпогранслужбой Украины 25 марта 2018 года в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» и незаконным удержанием под стражей его экипажа, спустя две недели был наложен арест на судно «Trans Services Maritime», — напомнили в МИД РФ.