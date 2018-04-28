Ещё
МИД РФ предупредил о рисках пиратских захватов российских судов украинскими силовиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ предупредил о рисках пиратских захватов российских судов украинскими силовиками 

BFM.RU 39 минут назад
МИД РФ предупредил судовые компании России о реальных рисках пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами. Соответствующий комментарий «Об угрозах российскому судоходству со стороны властей Украины» публикует «Интерфакс».
«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов. После неправомерного задержания Госпогранслужбой Украины 25 марта 2018 года в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» и незаконным удержанием под стражей его экипажа, спустя две недели был наложен арест на судно «Trans Services Maritime», — напомнили в МИД РФ.
На Смоленской площади рассказали, что 25 апреля 2018 года кабинет министров Украины поддержал инициативу министерства инфраструктуры и принял соответствующее распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в Российской Федерации, а также любыми другими плавсредствами независимо от государства флага, которые осуществляли судозаходы в морские порты Крыма и Севастополя.
BFM.RU: последние новости
США признали Россию «расхитительницей интеллектуальной собственности» Путин оценил военные перспективы России СМИ узнали, почему Россия не объявляет ответные меры на санкции США
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых171
Лавров сделал заявление года62
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте88
«Он не должен был сесть»19
США предъявили России новое обвинение24
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Анонсирована новая пенсионная реформа
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение