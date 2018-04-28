МИД РФ предупредил о рисках пиратских захватов российских судов украинскими силовиками 

МИД РФ предупредил судовые компании России о реальных рисках пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами. Соответствующий комментарий «Об угрозах российскому судоходству со стороны властей Украины» публикует «Интерфакс».
«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов. После неправомерного задержания Госпогранслужбой Украины 25 марта 2018 года в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» и незаконным удержанием под стражей его экипажа, спустя две недели был наложен арест на судно «Trans Services Maritime», — напомнили в МИД РФ.
На Смоленской площади рассказали, что 25 апреля 2018 года кабинет министров Украины поддержал инициативу министерства инфраструктуры и принял соответствующее распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в Российской Федерации, а также любыми другими плавсредствами независимо от государства флага, которые осуществляли судозаходы в морские порты Крыма и Севастополя.