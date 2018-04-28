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МИД РФ предупредил о реальных рисках пиратских захватов судов украинскими силовиками
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Медведев высказался об уходе на отдых

МИД РФ предупредил о реальных рисках пиратских захватов судов украинскими силовиками 

ТАСС 27 минут назад
МИД РФ предупреждает судовые компании России о реальных рисках пиратских захватов транспортных средств украинскими силовыми структурами.
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