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МИД РФ предупредил о реальных рисках пиратских захватов судов украинскими силовиками
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МИД РФ предупредил о реальных рисках пиратских захватов судов украинскими силовиками
ТАСС
27 минут назад
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МИД РФ
предупреждает судовые компании
России
о реальных рисках пиратских захватов транспортных средств украинскими силовыми структурами.
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