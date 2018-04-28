Семья ветерана ВОВ оказалась в должниках Пенсионного фонда

Пенсионный фонд платил пособие внучке ветерана Великой Отечественной войны, зная, что она работает, а затем подал на нее в суд. Об этом сообщает RT.

Девять лет назад москвичка Наталья Майорова написала заявление в ПФР на получение компенсации по уходу за своей бабушкой — ветераном ВОВ Ольгой Майоровой, которой на тот момент было 87 лет. Сама Наталья, многодетная мать-одиночка, находилась в декрете, ухаживая за ребенком.

«Социальный работник сказал, что 1200 рублей будут не лишними», — рассказала изданию мать Натальи Нина Майорова, инвалид третьей степени.

Однако уже год спустя Наталья была вынуждена вернуться к работе воспитателем в детском саду, так как средств на содержание троих детей, парализованной бабушки и матери-инвалида не хватало.

Как рассказала Нина Майорова, лишь в 2015-м ее мать призналась, что была на фронте во время Битвы за Москву

«Я спросила у нее: "Почему же ты молчала?". А она ответила: "Дочка, я мало воевала"», — сообщила она.

Осенью того же года этот факт подтвердили в Министерстве обороны России , а военкомат выдал Ольге Майоровой удостоверение участника войны, которое подразумевало рост ее пенсии с 24 до 40 тысяч.

«Мама получила только две пенсии перед смертью. На 80 тысяч мы ее и похоронили», — рассказала ее дочь.

При этом одновременно с первой выросшей пенсией семье пришло извещение о долге в 52,8 тысяч перед Пенсионным фондом. В ПФР сообщили, что Наталья Майорова 3,5 года получала пособие по уходу за бабушкой незаконно, так как уже работала. В доказательство фонд привел то, что все это время получал отчисления с ее заработков.

Наталья тут же заплатила долг за 2013 год, однако отказалась платить за три предыдущих, так как срок исковой давности по ним уже истек.

По словам матери «должницы», тогда в отделении ПФР ее дочери признались, что «тоже виноваты», не сразу обратив внимание на отчисления, а также прекратив платить надбавку в 2013 году, а о долге уведомив только в 2015-м.

В начале 2016 года Пенсионный фонд подал на женщину в суд и выиграл дело. В пресс-службе ПФР RT сообщили, что в подписанном Натальей заявлении на получение компенсации есть пункт, обязывающий ее предупреждать о выходе на работу.

По словам главы юридической фирмы «Центр правосудия» Армена Восканяна, действия ПФР, хоть и «неэтичны», но «абсолютно правильны» с точки зрения права.