Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке

"С учетом тех мер, которые хотят предпринимать, и с учетом неблагоприятных прогнозов поведения некоторых членов СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.), конечно же, наш диалог (с РФ) по этому вопросу будет очень полезным и это сотрудничество вместе с Россией будем продолжать в дальнейшем", — сказал Зариф.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США , Британия, Китай Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза