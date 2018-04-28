Ещё
Турки поблагодарили русских за туризм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турки поблагодарили русских за туризм 

News.ru 42 минуты назад
Министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что больше всего его страну радуют отношения с Россией, сложившиеся в сфере туризма.
В Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД России, Турции и Ирана. Как заявил Сергей Лавров, на встрече со своим турецким коллегой Мевлютой Чавушоглу, между двумя странами идет интенсивный диалог по всем направлениям, президенты находятся в постоянном контакте.
«Динамика нашего взаимодействия говорит о том, какое значение президенты Путин и Эрдоган придают развитию российско-турецкого сотрудничества», — подчеркнул Лавров.
Он отметил, что сегодня есть хорошая возможность обменяться мнениями по актуальным международным проблемам, включая сирийское урегулирование в контексте решений, принятых в астанинском формате и на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.
В свою очередь глава МИД Турции отметил, что отношения между странами активно развиваются.
«Мы реализуем поистине исторические проекты, активно развиваются торгово-экономические отношения», — сказал он.
Он добавил, что больше всего Турцию радуют отношения в сфере туризма. Он также подчеркнул, что сложившаяся атмосфера доверия позволяет решать вопросы регионального характера. Он считает, что благодаря регулярным встречам глав МИД стран-гарантов астанинского процесса стороны серьезно продвинулись по вопросу сирийского урегулирования.
News.ru: последние новости
США внесли Россию в новый черный список Трампу прочат Нобелевскую премию Путин упрекнул ряд стран в игре на руку террористам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте62
«Он не должен был сесть»10
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»50
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности82
Трамп и Меркель «проехались» по России365
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение