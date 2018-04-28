Турки поблагодарили русских за туризм

Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД России, Турции и Ирана . Как заявил Сергей Лавров, на встрече со своим турецким коллегой Мевлютой Чавушоглу, между двумя странами идет интенсивный диалог по всем направлениям, президенты находятся в постоянном контакте.

«Динамика нашего взаимодействия говорит о том, какое значение президенты Путин и Эрдоган придают развитию российско-турецкого сотрудничества», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что сегодня есть хорошая возможность обменяться мнениями по актуальным международным проблемам, включая сирийское урегулирование в контексте решений, принятых в астанинском формате и на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи

В свою очередь глава МИД Турции отметил, что отношения между странами активно развиваются.

«Мы реализуем поистине исторические проекты, активно развиваются торгово-экономические отношения», — сказал он.

Он добавил, что больше всего Турцию радуют отношения в сфере туризма. Он также подчеркнул, что сложившаяся атмосфера доверия позволяет решать вопросы регионального характера. Он считает, что благодаря регулярным встречам глав МИД стран-гарантов астанинского процесса стороны серьезно продвинулись по вопросу сирийского урегулирования.