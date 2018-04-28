С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Удар США и союзниками — Францией и Великобританией по Сирии усложнил условия в стране, подорвав при этом возможность политического урегулирования конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Он отметил, что по этой причине состоится встреч глав МИД России, Турции и Ирана в Москве.
«Развитие событий в Сирии, в особенности военные действия США и ряда их западных союзников в Сирии, осложнили условия, снизив возможности достижения политического решения кризиса», — цитирует слова Зарифа РИА Новости.
Ранее сайт американского журнала выпустил статью о доставленных в Россию обломках ракет «Томагавк», которые США и их союзники запустили по территории Сирии несколько недель назад. В тексте приводятся опасения по поводу того, как и с какой целью Россия будет использовать полученные данные.