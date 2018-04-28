Кремль вступился за свободный интернет

В Кремле рассказали, как нужно бороться с угрозами в интернете

Необходимо бороться с угрозами в интернете, но так, чтобы не угрожать свободе глобальной сети, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он отметил, что президент неоднократно говорил о том, что недопустимы какие-то ограничения в интернет-среде и о важности цифровой экономики, которая не может развиваться полноценно "в условиях какой-то ограниченной системы".