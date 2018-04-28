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Кремль вступился за свободный интернет
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В Кремле рассказали, как нужно бороться с угрозами в интернете 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Необходимо бороться с угрозами в интернете, но так, чтобы не угрожать свободе глобальной сети, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент неоднократно говорил о том, что недопустимы какие-то ограничения в интернет-среде и о важности цифровой экономики, которая не может развиваться полноценно "в условиях какой-то ограниченной системы".
"Но, в то же время, вы знаете позицию президента относительно того, что угрозы также живут на пространстве интернета — угрозы, связанные с терроризмом, связанные с торговлей наркотиками, там, проституция и так далее, и тому подобное. И с этим надо, конечно, бороться. Нужно искать способы, но не угрожая в целом свободе интернета", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлении интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, который сообщил о технической невозможности блокировки мессенджера Telegram.
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