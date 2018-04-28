Как Запад собирается превратить Россию в страну второго сорта

Призыв Bloomberg вывести Россию за скобки международной политики, превратив в страну второго сорта, отражает общую позицию американского политикума, и Москве не стоит втягиваться в дискуссии с Западом по этому вопросу, не нужно обращать на это внимания. Такое мнение озвучил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Россия должна быть исключена из комиссий и советов международных организаций. К этому призывает обозреватель Bloomberg Илан Лейк. Москва, по мнению аналитика, "как термит" подтачивает и портит репутацию международных организаций.

"Это можно наблюдать в Совбезе ООН, где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение химоружия", — пишет Лейк.

Обозреватель Bloomberg считает, что Запад должен "гнать Россию" из комиссий, рабочих групп и комитетов.

"Сегодня Россия прекрасно и спокойно участвует в международных организациях и оказывает влияние на них. Вот почему так важно защищать мир от этого влияния. Необходимо изгнать Россию из комиссий и советов. Короче говоря, нужно относиться к России как к второсортному члену международного сообщества. Не факт, что это сдержит российскую агрессию, но должно защитить международный порядок, который русские стремятся уничтожить".

Политическое лицемерие

Владимир Брутер уверен, что позиция, изложенная в Bloomberg, отражает мнения в верхах американской власти — "в противном случае не было бы намерений обходить российское вето в ООН ".

"Эти заявления крайне показательны, и несмотря на то, что вряд ли США пойдут на подобный шаг, сами по себе они выражают отношение к России, намерения сделать РФ государством второго сорта, к которому можно не прислушиваться", — сказал эксперт.

Налицо лицемерие, политический дуализм: с одной стороны, Россия — враг, на которого нужно давить, с другой, звучат призывы о том, что Россию нужно вернуть в сообщество демократических стран.

Не стоит обращать внимания

Москве, по мнению Брутера, нужно понимать, что таких заявлений будет много, и объяснять, отвечать на них не нужно.

"Нельзя втягиваться в подобные дискуссии, это вредно. Москва должна опережать негатив по отношению к себе. Быть страной второго сорта — значит, позволять обращаться с собой как угодно. Этого позволять нельзя", — считает эксперт ФБА "Экономика сегодня".

В целом призывы, изложенные в Blommberg, не кажутся Владимиру Брутеру не удивительными, не выпадающими из некоей нормы.