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Клинцевич предупредил США о неприятных последствиях русофобии
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Клинцевич предупредил США о неприятных последствиях русофобии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предупредил американцев о развале США. По его словам, деление стран на первый и второй сорт может привести к неблагоприятным последствиям для Штатов. Об этом сообщило ИА НСН.
Американские СМИ призывают считать Россию страной второго сорта в международных отношениях. С таким предложением выступил обозреватель издания Bloomberg Илай Лейк. Он отметил, что такой шаг, скорее всего, не сдержит «российскую агрессию», однако положит начало сохранения международного порядка, который Россия хочет уничтожить.
По словам Клинцевича, наша страна не претендует на мировое господство. России лишь нужно уважение.
Мы просто хотим, чтобы уважали наше мнение, считались с нашими национальными интересами. Мы свои национальные интересы будем отстаивать политически, экономически, дипломатически и в военном отношении
— Франц Клинцевич.
Он также добавил, что Россия не будет вне политических и международных отношений. Она слишком велика, чтобы остаться на задворках истории.
После обвинений России в отравлении Скрипалей посольство РФ в Лондоне получило письма от жителей Великобритании. Они извинились за свое правительство и назвали нападки со стороны местных властей необоснованными.
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