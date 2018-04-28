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Клинцевич предсказал развал США из-за деления стран на первый и второй сорт
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Клинцевич предсказал развал США из-за деления стран на первый и второй сорт 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В американских СМИ призвали считать Россию страной второго сорта в международных отношениях. С инициативой выступил обозреватель издания Bloomberg Илай Лейк, отметив, что такая мера не сможет наверняка сдержать «российскую агрессию», но положит начало сохранению международного порядка, который Россия «пытается уничтожить».
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предупредил американцев, что деление стран на первый и второй сорт контрпродуктивно и противоречит уставу ООН, который гласит об абсолютном равноправии в международных отношениях. По словам сенатора, заданный в США тренд русофобии и дискредитации России, идущий по всему спектру политических, дипломатических, государственных, экономических и даже спортивных отношений, может привести к неблагоприятным последствиям, вплоть до развала самих Соединенных Штатов.
Во всём виновата Россия. G7 посчитали поведение РФ в Сирии дестабилизирующим «Они не выдержат бремени всех социальных нагрузок и того позора, который может случиться. Жизнь покажет, времени осталось немного. Россия не та страна, которая будет на задворках истории и вне политических международных отношений. Россия слишком большая, сильная и самодостаточная страна, и изменить эту ситуацию невозможно никому. Как, кто, кого будет считать, это их личное дело. Мы звезд с неба не хватаем, не считаем себя супердержавой, не претендуем на мировое господство и лидерство. Мы просто хотим, чтобы уважали наше мнение, считались с нашими национальными интересами. Мы свои национальные интересы будем отстаивать политически, экономически, дипломатически и в военном отношении», — сказал Клинцевич. Напомним, отношения США и России значительно ухудшились на фоне отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором международное сообщество бездоказательно обвинило Кремль, и поддержки Россией сирийского президента Башара Асада, которого в США называют «диктатором» и обвиняют в применении химоружия против собственного народа.
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