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Москву обеспокоило возможное обострение в Палестине из-за планов США
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Москву обеспокоило возможное обострение в Палестине из-за планов США 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Россия обеспокоена возможностью обострения обстановки в Палестине с учетом планов Соединенных Штатов перенести посольство в Иерусалим, заявил МИД России.
«В Москве глубоко обеспокоены этими трагическими событиями (гибелью 44 человек за время протестной кампании палестинцев в Газе — прим. ВЗГЛЯД) и перспективами дальнейшего обострения обстановки на палестинских территориях, в том числе с учетом озвученного администрацией США намерения провести в середине мая в Иерусалиме торжественную церемонию, символизирующую начало перевода туда американского посольства из Тель-Авива», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Напомним, решение Дональда Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Израильские военные подсчитали, что в протестах на границе с Газой приняли участие порядка 10 тыс. человек.
Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях этого решения американского президента Дональда Трампа.
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