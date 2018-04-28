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В Госдуме назвали пострадавших от санкций
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Медведев высказался об уходе на отдых
Медведев высказался об уходе на отдых

Антироссийские санкции больше всего вредят Европе, считают в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкции в отношении РФ наносят ущерб экономике прежде всего европейских стран, тогда как Америка не несет больших убытков, поэтому Европа будет пытаться смягчить ограничения против России, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявила, что Германия работает с американской администрацией в оценке эффекта новых антироссийских санкций.
"Дело в том, что санкции наносят вред, конечно, всем странам, но в первую очередь европейским, и наносят урон гораздо больше, чем американским. В торговом балансе США торговля с Россией составляет всего лишь 0,75%, с европейскими странами, в том числе с Германией, — гораздо больше. Отношение к санкциям у США и европейских стран абсолютно разное. Позиция Меркель понятна, в том числе зависимость от США тоже понятна, поэтому они последовательно проводят свою позицию по вопросу смягчения санкций", — заявил РИА Новости Чепа.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
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