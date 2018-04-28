Ещё
В Крыму назвали смехотворным требование Киева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев высказался об уходе на отдых
Медведев высказался об уходе на отдых

В Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост в качестве «контрибуции» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT назвал смехотворным требование депутат Верховной рады Украины Рефата Чубарова передать украинской стороне Крымский мост в качестве «контрибуции».
«Это всё равно, что потребовать передать им Кремль, — абсолютно невозможно. К сожалению, на сегодняшний день наши соседи во главе с Чубаровым делают достаточно много глупостей. Они хотят остаться подольше у власти, но подобные смехотворные заявления дискредитируют их как политиков», — подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Также депутат заявил, что Россия должна передать консорциуму мост в качестве «контрибуции».
RT на русском: последние новости
В Киеве предложили забрать у России Крымский мост в качестве «контрибуции» Путин заявил о необходимости технологического прорыва в области вооружений В Китае назвали необъективным доклад США об интеллектуальной собственности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте82
«Он не должен был сесть»12
Лавров сделал заявление года31
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»53
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности101
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение