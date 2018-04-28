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Медведев выступит в последний раз в нынешней должности
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Медведев высказался об уходе на отдых

Медведев выступит как глава действующего правительства в последний раз 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в последний раз выступит в должности председателя действующего правительства в ходе совещания по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли, которое пройдет в ВДНХ, пишет "Коммерсантъ".
Сообщается, что выступление запланировано на 3 мая. По словам одного из источников, ожидается, что премьер-министр займется "рутинной работой в кабинете" в оставшиеся дни до инаугурации президента России Владимира Путина, которая должна пройти 7 мая.
Отмечается также, что администрация президента рекомендовала чиновникам федерального уровня "снизить медийную активность" в преддверии инаугурации, для того, чтобы не перебивать "информационную повестку первого лица".
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Комментарии95  Ещё 3 источника 
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