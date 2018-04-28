БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Россия не отказывается от формата Совета Россия — НАТО (СРН), но говорить о сроках проведения новой сессии сейчас преждевременно. Об этом заявил в субботу журналистам российский дипломатический источник, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о подготовке СРН.
"Как проводить СРН после высылки НАТО российских дипломатов по совершенно надуманным предлогам? В этом нет логики, — сказал собеседник. — Россия не отказывается от СРН. Это площадка для диалога, которая должна работать в любую погоду, независимо от политической ситуации. Увы, она так не сработала ни в 2008, ни в 2014 году".
"Контакты и консультации продолжаются, но говорить о любых сроках преждевременно. Идет обсуждение того, что могло бы быть основой для продолжения политического диалога в СРН, поскольку, чтобы проводить встречу, должны быть подготовлены реальные темы для дискуссии", — продолжил он.
Дипломат подчеркнул, что диалог с альянсом не должен быть ширмой для наращивания военного потенциала НАТО у российских границ. «Они сначала блокируют диалог, потом наращивают свое военное присутствие у наших границ, затем предлагают возобновить диалог. Мы бы предпочли обратный, но более честный вариант: сначала диалог, а затем, если договориться не получилось, усиление военных потенциалов», — отметил собеседник.
Ранее в пятницу по итогам заседания глав МИД НАТО Столтенберг сообщил, что страны альянса подтвердили подготовку к заседанию СРН. Он напомнил, что в рамках военных контактов России и НАТО на прошлой неделе в Баку состоялась встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти.
После отъезда из Брюсселя в начале 2018 года постпреда при НАТО Александра Грушко Россия так и не направила ему замену. Дипломатическая ситуация в отношениях между Москвой и альянсом вновь обострилась в конце марта, когда блок, согласившись с британскими заявлениями о «высокой вероятности» ответственности России за дело Скрипаля, выслал семь дипломатов из постпредства РФ при НАТО и отказал в аккредитации еще трем дипломатам, готовившимся к началу работы в Брюсселе. Альянс также перекрыл возможность их замены, объявив об одностороннем снижении общего числа аккредитованных при организации дипломатов с 30 до 20.