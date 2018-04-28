Источник: говорить о сроках проведения Совета Россия — НАТО преждевременно

БРЮССЕЛЬ , 28 апреля. / ТАСС /. Россия не отказывается от формата Совета Россия — НАТО (СРН), но говорить о сроках проведения новой сессии сейчас преждевременно. Об этом заявил в субботу журналистам российский дипломатический источник, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о подготовке СРН.

"Как проводить СРН после высылки НАТО российских дипломатов по совершенно надуманным предлогам? В этом нет логики, — сказал собеседник. — Россия не отказывается от СРН. Это площадка для диалога, которая должна работать в любую погоду, независимо от политической ситуации. Увы, она так не сработала ни в 2008, ни в 2014 году".

"Контакты и консультации продолжаются, но говорить о любых сроках преждевременно. Идет обсуждение того, что могло бы быть основой для продолжения политического диалога в СРН, поскольку, чтобы проводить встречу, должны быть подготовлены реальные темы для дискуссии", — продолжил он.

Дипломат подчеркнул, что диалог с альянсом не должен быть ширмой для наращивания военного потенциала НАТО у российских границ. «Они сначала блокируют диалог, потом наращивают свое военное присутствие у наших границ, затем предлагают возобновить диалог. Мы бы предпочли обратный, но более честный вариант: сначала диалог, а затем, если договориться не получилось, усиление военных потенциалов», — отметил собеседник.