В МИД отметили важность межкорейского саммита

В МИД России отметили важность межкорейского саммита для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

«Процесс американо-северокорейского, как впрочем, и межкорейского, сближения потребует ещё немало времени и терпения», — цитирует дипломата Интерфакс.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.