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В МИД отметили важность межкорейского саммита
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В МИД России отметили важность межкорейского саммита для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нормализация отношений между КНДР и Южной Кореей потребуют немало времени и терпения. Такое мнение выразил замглавы МИД России Игорь Моргулов.
«Процесс американо-северокорейского, как впрочем, и межкорейского, сближения потребует ещё немало времени и терпения», — цитирует дипломата Интерфакс.
По его словам, итоги межкорейского саммита «способны оказать благотворное воздействие на атмосферу подготовки встречи» лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.
Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами.
По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
RT на русском: последние новости
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