Ещё
Майкл Помпео призвал европейские страны НАТО нести ответственность за собственную безопасность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Майкл Помпео призвал европейские страны НАТО нести ответственность за собственную безопасность 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Брюссель, 28 апреля /Синьхуа/ — В пятницу новый государственный секретарь США Майкл Помпео принял участие во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. На пресс-конференции он отметил, что европейским странам необходимо взять на себя ответственность за собственную безопасность.
"НАТО является основной опорой безопасности США на протяжении десятков лет, США твердо придерживаются Статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне", — заявил М. Помпео.
Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в сфере коллективной обороны НАТО необходимо большее распределение ответственности. На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году страны-члены приняли решение повысить расходы на оборону до 2 проц. от ВВП к 2024 году, из них 20 проц. средств должны идти на основное вооружение. Каждому члену альянса необходимо составить достоверный план выполнения обязательств к саммиту НАТО, который пройдет в Брюсселе в июле.
Майкл Помпео заявил, что европейским странам необходимо взять на себя ответственность за безопасность, а также разъяснить населению важность выполнения обязательств по расходам на оборону, инвестиций в долгосрочное военное строительство и реагирования на угрозы безопасности в сопредельных регионах.
Новый госсекретарь США отметил, что на июльском саммите НАТО внимание США сконцентрируется на трех целях: увеличении военных расходов, усилении обороны НАТО и борьбе с терроризмом. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В.Путин: В России нужно создать условия для технологического прорыва В.Путин поручил разработать Атлас мира, который отразит вклад российских исследователей в географическую науку Генконсул КНР в Алматы и глава Южно-Казахстанской области обсудили сотрудничество в сфере переработки сельхозпродукции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Меркель «проехались» по России114
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост748
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО84
Россию назвали страной второго сорта305
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение