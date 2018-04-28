Майкл Помпео призвал европейские страны НАТО нести ответственность за собственную безопасность

"НАТО является основной опорой безопасности США на протяжении десятков лет, США твердо придерживаются Статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне", — заявил М. Помпео.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в сфере коллективной обороны НАТО необходимо большее распределение ответственности. На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году страны-члены приняли решение повысить расходы на оборону до 2 проц. от ВВП к 2024 году, из них 20 проц. средств должны идти на основное вооружение. Каждому члену альянса необходимо составить достоверный план выполнения обязательств к саммиту НАТО, который пройдет в Брюсселе в июле.

Майкл Помпео заявил, что европейским странам необходимо взять на себя ответственность за безопасность, а также разъяснить населению важность выполнения обязательств по расходам на оборону, инвестиций в долгосрочное военное строительство и реагирования на угрозы безопасности в сопредельных регионах.

Новый госсекретарь США отметил, что на июльском саммите НАТО внимание США сконцентрируется на трех целях: увеличении военных расходов, усилении обороны НАТО и борьбе с терроризмом. —0—