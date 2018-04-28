Косачев призвал США перестать искать врагов и вернуться в реальный мир

Вашингтону стоит прекратить поиски мнимых внешних и внутренних врагов и вернуться в реальный мир для обсуждения срочных тем, которых накопилось немало. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал доклад комитета нижней палаты конгресса США по «российскому вмешательству».

Документ, по его мнению, представляет собой подборку гипотез и не особенно вытекающих из них выводов. «Главное там — любой контакт с русскими или любое упоминание русских или России рядом с теми или иными политиками США, а также любое наше присутствие в американских соцсетях или на местном медиапространстве есть уже попытка России влиять на политические процессы в Америке», — отметил Косачев на своей странице в Facebook.

По такому принципу, считает он, можно обвинить во вмешательстве любую страну, которая вещает в США или имеет там посольство, а сам подход напоминает «реалии сталинского СССР, когда „врагов народа“ называли японскими или немецкими шпионами по столь же сомнительным основаниям». «Мы можем лишь пожелать американцам поскорее закончить этот этап неомаккартизма и вернуться в реальный мир, в котором у России и США есть много срочных тем для обсуждения», — заявил парламентарий.

Отсутствие доказательной базы в докладе отметил и президент США Дональд Трамп . В своем Twitter он призвал заканчивать тотальную охоту на ведьм. «В части демонизации России это ничего не меняет, а вот в части демонизации самого Трампа как раз многое», — считает Косачев.

Ждать шагов навстречу России, по его мнению, не стоит, но приостановка новых санкционных волн возможна. «Ибо главная их подоплека — не поведение России, а исключительно желание администрации откреститься от обвинений в „работе на Кремль“.

»Если почва у таких обвинений поплывет, то объективно будет меньше причин накалять обстановку в наших отношениях и дальше. Небольшое окошко возможностей, но сможет ли Трамп что-то сделать в его границах — пока вопрос", — заключил сенатор.