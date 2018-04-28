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Агрессия против Сирии: президент Путин создает новый мировой порядок
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Агрессия против Сирии: президент Путин создает новый мировой порядок 

ИноСМИ 15 минут назад
Фото: ИноСМИ
На нынешней международной политической арене увеличивается роль России под руководством президента Владимира Путина. Газета «Файнешнл Таймс» (Financial Times) описала Путина как человека проницательного, известного своими политическими и дипломатическими способностями.
Путин родился в 1952 году в Ленинграде в бедной семье. Он имеет степень бакалавра права и докторскую степень по экономике. В 1975 году Путин присоединился к российской разведке. В 1999 году он был назначен секретарем Совета безопасности Российской Федерации, а затем в том же году был назначен премьер-министром. После отставки бывшего президента России Бориса Ельцина в 1999 году Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности президента России и оставался в руководящей должности до 2008 года. Потом он был вновь избран президентом на период с 2012 по 2018 годы.
Он сильный, спортивный, решает сложные задачи, обладает пытливым умом, дзюдоист, охотник на тигров, умелый наездник. Все эти качества демонстрируют образ решительного, спокойного, мужественного и уверенного в себе лидера, что и привлекает россиян. В 2000 году Владимир Путин вступил в должность президента России с намерением начать новую эру восстановления мощи России. Его главными задачами были укрепление престижа государства, который пострадал во время правления президента Ельцина, возвращение России статуса сверхдержавы, прекращение спада в экономике, увеличение темпов ее роста и следование принципам Конституции. Путин восстановил уважение к России как одной из великих держав мира, подтвердил военный престиж свой страны и смог восстановить чувство национальной гордости и стабильности, которые являются частью психологии русского народа.
Российский философ и писатель Федор Достоевский говорил, что российский народ любит сильного лидера, который умеет отстаивать свою гордость. И народ нашел такого лидера в президенте Путине, который восстановил позиции России на международной арене.
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 83% россиян. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в августе 2017 года.
Американский телеканал CNN выпустил фильм под названием «Почему Путин самый могущественный человек?» Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, какие серьезные события происходили в России в последнее столетие. И после всех бед пришел Путин, обещая стабильность.
Сегодня позиция президента США Дональда Трампа по отношению к президенту Путину крайне враждебна. Помимо изменчивой политики США в отношении России, существуют и другие значительные сложности. Трамп демонстрирует свое безрассудное, непредсказуемое и грубое поведение, в то время как российский президент спокоен и не показывает своих эмоций.
С другой стороны, президент Трамп оказывает давление на своих союзников, чтобы те платили деньги Соединенным Штатам за свою защиту. Он также хочет получить еще больше денег у правителей арабских нефтяных государств Персидского залива. Позиции Путина в Украине и Сирии основываются на справедливости и международной легитимности, и служат укреплению присутствия и влияния России в ответ на расширение НАТО в Восточной Европе.
Российский пропагандистский аппарат при администрации Путина выявляет моральные недостатки Запада, поэтому часто говорят, что Россия является соперником западной демократии.
Многие исследователи и эксперты видят неизбежный крах однополярной системы под контролем США. Мировая система постепенно переходит к многополярному миру, который возглавляют такие сильные мировые державы как Россия и Китай.
Процесс перебалансировки международной системы шел постепенно. Он начался с поражения американцев в Ираке от рук иракского сопротивления, что стало причиной вывода американских войск из Ирака в 2011 году и снижения влияния США на Ближнем Востоке. Первые признаки возвращения к многополярной системе появились в результате войны в Сирии, которая началась в 2011 году, когда американцы и их союзники поддержали террористические силы, которые хотели раздробить сирийское государство и попытаться заменить действующий режим на другой, более пронатовский. Однако президент Путин встал на пути НАТО и ее союзников в Сирии по официальной просьбе президента Сирийской Арабской Республики. В 2015 году Путин отправил российские войска в Сирию для борьбы с терроризмом и поддержки своего сирийского союзника. Он поменялся ролями с так называемой международной коалицией, которая заявила, что непреднамеренно сбросила на парашютах оружие для ИГИЛ (организация запрещена в РФ — прим. ред.) и непреднамеренно бомбила сирийскую армию. Российская армия — ее воздушные силы, ракеты и военные корабли — сотрудничает с сирийской армией и ее союзниками в лице Ирана и Хезболлы в деле ликвидации террористических организаций.
Позиция президента Путина по сирийскому кризису и его реакция на агрессивные угрозы Трампа по нанесению ударов по Сирии лишний раз подтверждает мудрость и твердость его позиций в отношении справедливости и права на противостояние агрессии. Президент Путин призывает к здравому смыслу в ведении международных дел и навязывает новый международный баланс сил в рамках многополярного мира. При президенте Путине российская стратегия развивается евразийском направлении в дополнение к усилиям России по созданию организации БРИКС (состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки) и организации ШОС. Администрации президента Путина удалось отразить удар американских санкций и преодолеть их последствия. Российская экономика и промышленность не прекращали развиваться после введения санкций.
Возвращение России в качестве крупного и влиятельного игрока на международную арену происходит в то время, когда роль американцев уменьшается, а роль китайского дракона увеличивается, что делает мировую систему многополярной.
Сегодня ось сопротивления — Россия, Иран, Сирия и «Хезболла». Они представляют главную силу для противодействия американской гегемонии. Сирия стала свидетелем рождения многополярной системы в качестве альтернативы однополярному миру. Новая система еще будет колебаться, но Россия сыграет в ней важную роль. Президенту Путину удалось показать, что западная тройственная агрессия против Сирии подтверждает моральное банкротство однополярной системы во главе с США и их союзниками, а также продемонстрировать силу и жесткость позиции другого полюса, представленного Россией и ее союзниками в Сирии.
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