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Эксперт прокомментировал сообщения об отказа Британии признавать российские дипломы
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Эксперт прокомментировал сообщения об отказа Британии признавать российские дипломы 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИАМО
Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об отказе Великобритании признавать российские дипломы.
По словам эксперта, это недружественный шаг, который носит подчёркнуто демонстративный характер.
«Конечно, это ударит по людям. Но скорее всего, те компании, которым российские специалисты нужны, проигнорируют эту ситуацию», — прогнозирует Мухин.
Он отметил, что в Британии ценятся российские специалисты, особенно представители IT-сферы.
«И если британские власти решили не признавать наши дипломы, это не значит, что в России плохое образование», — добавил эксперт.
Ранее посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о непризнании британскими властями дипломов о высшем образовании, выданных российскими вузами.
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