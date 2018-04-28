Ещё
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства» 

Говорит Москва 49 минут назад
Фото: РИА Новости
После 3 мая, как сообщили изданию правительственные и кремлёвские источники, федеральные чиновники уйдут из публичного пространства. Из администрации президента членам кабинета министров и региональным властям уже поступила рекомендация «снизить медийную активность», чтобы не перебивать «информационную повестку первого лица» в преддверии инаугурации.
Не исключено, что кабинет министров соберётся в субботу 5 мая для обсуждения координации действий перед инаугурацией президента, однако, по данным издания, встреча пройдёт в закрытом формате.
Инаугурация Путина намечена на 7 мая.
Говорит Москва: последние новости
США составили список стран, не поддерживающих их позицию в Генассамблее ООН Комитет Конгресса США не нашёл свидетельств сговора штаба Трампа с РФ Путин поручил подготовить новый атлас мира
Комментарии21
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост194
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт55
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»86
Майские пенсии доставят по особому графику132
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35143
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение