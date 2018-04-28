Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»

После 3 мая, как сообщили изданию правительственные и кремлёвские источники, федеральные чиновники уйдут из публичного пространства. Из администрации президента членам кабинета министров и региональным властям уже поступила рекомендация «снизить медийную активность», чтобы не перебивать «информационную повестку первого лица» в преддверии инаугурации.

Не исключено, что кабинет министров соберётся в субботу 5 мая для обсуждения координации действий перед инаугурацией президента, однако, по данным издания, встреча пройдёт в закрытом формате.

Инаугурация Путина намечена на 7 мая.