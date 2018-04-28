Британия отказалась признавать дипломы российских вузов

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, сообщается на сайте

посольства РФ в Лондоне. Этим, а также развязанной в стране антироссийской кампанией дипмиссия объяснила недавние публикации в местных СМИ о резком сокращении (почти на 40 процентов) числа учеников-россиян в британских частных школах за последние два года.

"Действительно, обнародованные Советом независимых школ цифры обращают на себя внимание. На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы", — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии отметили, что отказ Великобритании признавать дипломы российских вузов является для семей из РФ важным фактором при выборе места обучения детей.

Представитель посольства также заявил, что от тех, кто в настоящий момент продолжает обучение в английских школах, регулярно приходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов. «Это никак не делает обучение более комфортным. Неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с „брекзитом“ убытки», — заключил дипломат.

Отметим, что отношения между Россией и Великобританией резко обострились после того, как 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» российского производства. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата и заявила о других мерах против Москвы. Мэй особо подчеркивала, что все меры направлены не против российского народа, а против нынешнего российского руководства. «Мы всегда с надеждой смотрели на Россию после перестройки, но действия Путина испортили наши отношения», — объясняла она.

По решению правительства британские официальные лица не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Мэй также объявила о решении Лондона заморозить государственные активы РФ на территории Великобритании при условии, что у местных властей появятся доказательства их использования, «чтобы угрожать жизням или собственности граждан Великобритании и резидентов страны».

На днях стало известно, что Великобритания готовит новый пакет антироссийских мер из-за химатаки в Солсбери. Уже на следующей неделе члены палаты общин могут принять решение о разоблачении

российских олигархов, которые прячут «грязные деньги» на заморских британских территориях.