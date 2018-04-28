Ещё
Обозреватель Bloomberg призвал считать Россию страной второго сорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обозреватель Bloomberg призвал считать Россию страной второго сорта 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Запад должен «гнать Россию» из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права, и считать ее страной второго сорта, заявил обозреватель Bloomberg Илан Лейк.
Он утверждает, что Россия якобы дискредитирует крупные и мелкие международные организации, подтачивая их «как термит», передает РИА «Новости».
По его мнению, «это можно наблюдать в Совбезе ООН, где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение химоружия», а также «в Интерполе, через который Россия пытается арестовывать оппозиционеров».
По его словам, «к России нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта».
Напомним, в среду президент России Владимир Путин предупредил о последствиях нарушения норм международного права для глобальной безопасности.
Днем ранее российский МИД обвинил США в нарушении важнейших международных договоров.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине захотели забрать Крымский мост в качестве «контрибуции» Госдеп оценил значение темы России для НАТО Путин поблагодарил россиян за понимание необходимости контрсанкций
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост143
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35101
Майские пенсии доставят по особому графику125
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт52
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»53
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение