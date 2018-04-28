Обозреватель Bloomberg призвал считать Россию страной второго сорта

Запад должен «гнать Россию » из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права, и считать ее страной второго сорта, заявил обозреватель Bloomberg Илан Лейк.

Он утверждает, что Россия якобы дискредитирует крупные и мелкие международные организации, подтачивая их «как термит», передает РИА «Новости»

По его мнению, «это можно наблюдать в Совбезе ООН , где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение химоружия», а также «в Интерполе , через который Россия пытается арестовывать оппозиционеров».

По его словам, «к России нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта».