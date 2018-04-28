Bloomberg назвал Россию страной второго сорта

Обозреватель Bloomberg Илан Лейк призывает считать РФ страной второго сорта. Кроме того он считает, что нашу страну необходимо исключить из комиссий и советов международных организаций, которые занимаются международным правом.

Лейк заявил, что Россия «как термит» подтачивает и дискредитирует все международные организации.

«Это можно наблюдать в Совбезе ООН , где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение химоружия. Это можно видеть в Интерполе , через который Россия пытается арестовывать оппозиционеров», — цитирует Илана Лейка РИА «Новости»

Также обозреватель Bloomberg призывает следить за влиянием России и ее участием в организациях «гораздо внимательнее, чем за другими странами».

«Словом, к России нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта», — подвел итог Лейк.

Ранее новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия представляет угрозу союзникам и партнерам Вашингтона. При этом Помпео указал на действия РФ на Украине и в Грузии , а также на «агрессивную кампанию» по «подрыву» демократических институтов на Западе.

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