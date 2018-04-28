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Bloomberg назвал Россию страной второго сорта
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Bloomberg назвал Россию страной второго сорта 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Обозреватель Bloomberg Илан Лейк призывает считать РФ страной второго сорта. Кроме того он считает, что нашу страну необходимо исключить из комиссий и советов международных организаций, которые занимаются международным правом.
Лейк заявил, что Россия «как термит» подтачивает и дискредитирует все международные организации.
«Это можно наблюдать в Совбезе ООН, где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение химоружия. Это можно видеть в Интерполе, через который Россия пытается арестовывать оппозиционеров», — цитирует Илана Лейка РИА «Новости».
Также обозреватель Bloomberg призывает следить за влиянием России и ее участием в организациях «гораздо внимательнее, чем за другими странами».
«Словом, к России нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта», — подвел итог Лейк.
Ранее новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия представляет угрозу союзникам и партнерам Вашингтона. При этом Помпео указал на действия РФ на Украине и в Грузии, а также на «агрессивную кампанию» по «подрыву» демократических институтов на Западе.
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