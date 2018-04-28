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В сенате США предложили вручить Трампу Нобелевскую премию мира
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В сенате США предложили вручить Трампу Нобелевскую премию мира 

Газета.Ru 6 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Fox News.
"Дональд Трамп убедил КНДР и Китай, что он серьезно настроен на перемены. Мы еще не достигли их, но если они произойдут, то президент достоин Нобелевской премии мира", — сказал Грэм.
Он также подчеркнул, что агрессивная позиция Трампа помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров.
Ранее сообщалось, что Трамп в третий раз оказался в числе претендентов на получение Нобелевской премии мира.
Как отмечалось, поводом для выдвижения стала приверженность американского президента идеологии борьбы за мир при помощи силы.
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