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Косачев высказался о возможной премии Трампу
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Косачев скептически относится к идее сенатора США о присуждении Трампу премии мира за КНДР 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев видит в заявлении американского сенатора Линдси Грэма о возможности вручения президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира за КНДР необоснованную попытку приписать Вашингтону исключительную роль в изменении ситуации на Корейском полуострове.
Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина заявил в пятницу в эфире телеканала "Фокс ньюс", что если КНДР прекратит свою ядерную программу и ситуация на Корейском полуострове будет урегулирована, президенту США стоит вручить Нобелевскую премию мира.
"Вижу в этом попытку сенатора приписать США исключительную и единоличную роль в "корейском развороте". Это, конечно, далеко не так. Если США и сыграли ранее сколь— либо "исключительную" роль, так это в нагнетании напряженности на Корейском полуострове и постоянном провоцировании КНДР", — сказал Косачев ТАСС в субботу.
Он убежден, что северокорейская ракетно-ядерная программа появилась исключительно в качестве ответа на эти провокации. "А нынешние новости [с Корейского полуострова] — плод коллективных усилий "шестерки", где далеко не последнюю роль сыграли последовательные позиции России и Китая", — сказал глава международного комитета Совфеда.
По мнению Косачева, здесь просматривается параллель с бывшим президентом США Бараком Обамой, которому в 2009 году была присуждена Нобелевская премия мира. В объяснении Нобелевского комитета тогда говорилось, что Обама за короткий срок пребывания у власти "зажег надежду людей во всем мире на лучшее будущее", а также уже успел внести вклад "в работу за мир без ядерного оружия".
В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".
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