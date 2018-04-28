Косачев прокомментировал идею присудить Трампу премию мира за КНДР 

США не стоит приписывать себе исключительную роль в межкорейском урегулировании и тем более претендовать за это на Нобелевскую премию мира, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Так он прокомментировал ТАСС предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма, который в пятницу в эфире телеканала Fox News заявил, что если КНДР прекратит свою ядерную программу и ситуация на Корейском полуострове будет урегулирована, президенту США стоит вручить почетную награду.
"Вижу в этом попытку сенатора приписать США исключительную и единоличную роль в «корейском развороте». Это, конечно, далеко не так. Если США и сыграли ранее сколь-либо «исключительную» роль, так это в нагнетании напряженности на Корейском полуострове и постоянном провоцировании КНДР", — заявил агентству Косачев.
Более того, отметил он, северокорейская ядерная программа появилась исключительно в качестве ответа на провокации Вашингтона. А последние позитивные новости с Корейского полуострова, по мнению сенатора, «плод коллективных усилий „шестерки“, где далеко не последнюю роль сыграли последовательные позиции России и Китая».