Косачев прокомментировал идею присудить Трампу премию мира за КНДР

США не стоит приписывать себе исключительную роль в межкорейском урегулировании и тем более претендовать за это на Нобелевскую премию мира, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

"Вижу в этом попытку сенатора приписать США исключительную и единоличную роль в «корейском развороте». Это, конечно, далеко не так. Если США и сыграли ранее сколь-либо «исключительную» роль, так это в нагнетании напряженности на Корейском полуострове и постоянном провоцировании КНДР", — заявил агентству Косачев.