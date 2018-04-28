Ещё
Американский сенатор предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский сенатор предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: ИноСМИ
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президенту США Дональду Трампу стоит дать Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове, сообщает телеканал Fox News.
"Дональд Трамп убедил КНДР, Китай, что он серьезен в отношении перемен. Мы еще не достигли этого, но если это случится, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира", — сказал сенатор.
По словам Грэма, Трамп смог продемонстрировать Пхеньяну необходимость либо стать «нормальной страной», либо испытать последствия из-за продолжения строительства ракет с целью «достигнуть США».
"Этого бы не случилось без Трампа", — сказал политик.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие несколько недель и в настоящее время рассматриваются два места для ее проведения. Американский президент отметил, что считает себя ответственным за корейское урегулирование.
РИА Новости: последние новости
Более тысячи ветеранов Донбасса покончили с собой Армянскому премьеру не помог даже Путин Если у Путина есть компромат на Трампа, как он может его использовать?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост131
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»49
Майские пенсии доставят по особому графику125
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски123
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт49
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение