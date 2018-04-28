Великобритания отказалась признать российские дипломы

Об этом РИА Новости заявил представитель посольства РФ в Лондоне. По его словам, политика британских властей негативно сказывается на образовательном секторе королевства.

По данным местных СМИ, за последние два года число учеников-россиян в британских частных школах сократилось почти на 40 процентов.

"На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы", — сказал представитель дипмиссии.

Собеседник агентства отметил, что свою роль играет и то, что Британия, в отличие от ряда других стран Европы, заблокировала заключение соглашения с РФ о взаимном признании документов об образовании. По мнению дипломата, для российских семей это является «важным фактором при выборе места обучения детей».

"Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с Brexit убытки", — добавил он.