Главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудят совместные шаги по продвижению межсирийского диалога

Предполагается, что министры сверят часы в преддверии очередного раунда переговоров по Сирии в Астане , намеченного на середину мая. В пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов сообщил, что по итогам встречи будет принят документ, отражающий позицию трех стран в плане продолжения совместной скоординированной работы в астанинском формате.

Отдельное внимание на встрече министров будет уделено гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе в контексте реализации положений резолюции 2401 СБ ООН. «Уверены, что ее скорейшей нормализации могла бы способствовать более активная роль гуманитарных агентств. При этом оказание помощи народу Сирии не должно обусловливаться достижением каких-то политических целей», — указала Захарова, анонсируя переговоры.

СВПД по иранской ядерной программе

На полях трехсторонних переговоров также запланированы двусторонние встречи главы МИД РФ с коллегами из Ирана и Турции. Как сообщила официальный представитель российского дипведомства, Лавров и Зариф намерены обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая области политического взаимодействия, торгово-экономических и гуманитарных связей в контексте реализации договоренностей президентов РФ и Ирана Владимира Путина Хасана Роухани . Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и международным темам, в том числе по ситуации вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В последние дни обстановка вокруг иранской ядерной сделки вновь накалилась. Во вторник в ходе своего визита в США президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж считает необходимым работать над новым, более широким соглашением. Президент США Дональд Трамп вновь назвал СВПД «ужасной сделкой, которую не следовало заключать когда бы то ни было».

В связи с этим глава МИД Ирана заявил, что пересмотр ядерного соглашения равносилен открытию ящика Пандоры. Он подчеркнул, что сделка представляет собой цельный пакет договоренностей. «Нельзя выбрать некоторые его элементы и попросить их усовершенствовать. Если изначально было бы возможно улучшить соглашение, это было бы сделано», — указал Зариф.

В Москве выразили обеспокоенность заявлениями президентов США и Франции. Как подчеркнула Захарова, Россия не видит возможностей для пересогласования иранской ядерной сделки. «Договоренность представляет собой сбалансированный механизм, учитывающий интересы всех участников. Разрушение хрупкого баланса интересов, заложенного в СВПД, приведет к серьезным последствиям для международной безопасности и режима нераспространения», — предупредила дипломат.