Генконсул КНР в Алматы и глава Южно-Казахстанской области обсудили сотрудничество в сфере переработки сельхозпродукции

Астана , 27 апреля / Синьхуа / — Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй и глава Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев обсудили расширение сотрудничества в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Чжан Вэй предложил расширить сотрудничество в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, переработки бытовых отходов, развития энергетических ресурсов и строительства городской и рыночной инфраструктуры. Ж. Туймебаев выразил готовность поддержать эти предложения, способствующие социально-экономическому развитию обеих сторон, а также выразил желание сотрудничать в качественной реализации проектов в рамках программ «Нурлы жол» /Светлый путь/ и Шелковый путь.

В Южно-Казахстанская область реализуются 5 китайско-казахстанских проектов, среди которых модернизация и реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, производство пряжи из хлопка, строительство металлургического завода, организация производства переработки термопластика и выпуска штапельного волокна, а также строительство завода по переработке верблюжьего и кобыльего молока. —0—