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Россия не поддержала принятую Совбезом ООН резолюцию по Западной Сахаре
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Россия не поддержала принятую Совбезом ООН резолюцию по Западной Сахаре 

ТАСС 1 час назад
ООН, 27 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу продлил на полгода — до 31 октября 2018 года — Миссию ООН по референдуму в Западной Сахаре (МООНРЗС), расположенную в зоне одного из самых продолжительных конфликтов современности. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов.
Документ, подготовленный США, поддержали 13 государств, в том числе Великобритания, Казахстан и Франция. Россия, Китай и Эфиопия при голосовании воздержались. Делегации трех стран, а также ряда других стран выразили неудовлетворение тем, что Соединенные Штаты, курирующие тему Западной Сахары в Совбезе, в ходе подготовки текста резолюции не прислушались к пожеланиям коллег, в результате чего документ получился несбалансированным.
В резолюции СБ ООН призвал стороны конфликта, марокканские власти и Фронт ПОЛИСАРИО, добивающийся независимости региона, «возобновить переговоры под эгидой генерального секретаря без предварительных условий и добросовестно» в целях «достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары» в соответствии с принципами Устава ООН. Совбез выразил обеспокоенность присутствием членов Фронта ПОЛИСАРИО в буферной зоне в районе деревни Гергерат, а также призвал к их «немедленному выводу». Кроме того, члены СБ ООН потребовали от ПОЛИСАРИО воздержаться от «дестабилизирующих действий», таких как планируемый перевод административных структур в Эль-Бир-Лахлу.
Конфликт вокруг Западной Сахары — один из самых длительных в современной истории. В прошлом сахарские провинции находились в зависимости от марокканских султанов, в эпоху колониализма и вплоть до 1975 года этими территориями владела Испания, а после отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска.
Одновременно Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу и провозгласил независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.
Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как в регион была направлена Миссия ООН. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели серию переговоров по западносахарскому вопросу, однако все они завершились без значимых результатов.
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