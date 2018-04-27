Россия не поддержала принятую Совбезом ООН резолюцию по Западной Сахаре

ООН , 27 апреля. / ТАСС /. Совет Безопасности ООН в пятницу продлил на полгода — до 31 октября 2018 года — Миссию ООН по референдуму в Западной Сахаре (МООНРЗС), расположенную в зоне одного из самых продолжительных конфликтов современности. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов.

Казахстан и Франция. Россия, Китай и Документ, подготовленный США , поддержали 13 государств, в том числе Великобритания Эфиопия при голосовании воздержались. Делегации трех стран, а также ряда других стран выразили неудовлетворение тем, что Соединенные Штаты, курирующие тему Западной Сахары в Совбезе, в ходе подготовки текста резолюции не прислушались к пожеланиям коллег, в результате чего документ получился несбалансированным.

В резолюции СБ ООН призвал стороны конфликта, марокканские власти и Фронт ПОЛИСАРИО, добивающийся независимости региона, «возобновить переговоры под эгидой генерального секретаря без предварительных условий и добросовестно» в целях «достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары» в соответствии с принципами Устава ООН. Совбез выразил обеспокоенность присутствием членов Фронта ПОЛИСАРИО в буферной зоне в районе деревни Гергерат, а также призвал к их «немедленному выводу». Кроме того, члены СБ ООН потребовали от ПОЛИСАРИО воздержаться от «дестабилизирующих действий», таких как планируемый перевод административных структур в Эль-Бир-Лахлу.

Конфликт вокруг Западной Сахары — один из самых длительных в современной истории. В прошлом сахарские провинции находились в зависимости от марокканских султанов, в эпоху колониализма и вплоть до 1975 года этими территориями владела Испания , а после отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска.

Одновременно Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу и провозгласил независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как в регион была направлена Миссия ООН. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели серию переговоров по западносахарскому вопросу, однако все они завершились без значимых результатов.