В Госдепе оценили отношения НАТО и России

НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявили в Госдепе

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НАТО не ищет конфронтации с Россией и открыта для диалога, рассказала в эфире латвийской радиостанции Baltkom официальный представитель госдепартамента США Ванесса Аккер. Она отметила, что новый госсекретарь США Майк Помпео сразу после своего назначения прибыл с визитом в Брюссель , где уже успел обсудить проблемы отношений с Россией с главами МИД стран НАТО. "Помпео — очень опытный человек. Он много лет является публичным лицом. До этого он был конгрессменом и, кстати, был в Латвии год-полтора назад. С Россией сейчас, конечно, очень напряженные отношения. Этот вопрос как раз сегодня обсуждался с НАТО. Они заявили, что нет темы, имеющей большее значение для альянса, чем Россия. Госсекретарь Помпео и главы МИД стран НАТО подтвердили, что отношения НАТО и России не нормализуются, пока Россия не реализует минские соглашения. При этом НАТО не ищет конфронтации с Россией, мы неоднократно подчеркивали, что мы открыты для диалога с Россией", — сказала Аккер в интервью радиостанции. Ранее Помпео, участвовавший в заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе, заявил на итоговой пресс-конференции об угрозе со стороны РФ союзникам Вашингтона, указав на действия РФ на Украине и в Грузии , а также на "агрессивную кампанию" по "подрыву" демократических институтов на Западе. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин , комментируя РИА Новости высказывания Помпео, заявил, что никаких угроз со стороны России союзникам Вашингтона не существует. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.