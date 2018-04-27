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В Госдепе оценили отношения НАТО и России
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НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявили в Госдепе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File
НАТО не ищет конфронтации с Россией и открыта для диалога, рассказала в эфире латвийской радиостанции Baltkom официальный представитель госдепартамента США Ванесса Аккер.
Она отметила, что новый госсекретарь США Майк Помпео сразу после своего назначения прибыл с визитом в Брюссель, где уже успел обсудить проблемы отношений с Россией с главами МИД стран НАТО.
"Помпео — очень опытный человек. Он много лет является публичным лицом. До этого он был конгрессменом и, кстати, был в Латвии год-полтора назад. С Россией сейчас, конечно, очень напряженные отношения. Этот вопрос как раз сегодня обсуждался с НАТО. Они заявили, что нет темы, имеющей большее значение для альянса, чем Россия. Госсекретарь Помпео и главы МИД стран НАТО подтвердили, что отношения НАТО и России не нормализуются, пока Россия не реализует минские соглашения. При этом НАТО не ищет конфронтации с Россией, мы неоднократно подчеркивали, что мы открыты для диалога с Россией", — сказала Аккер в интервью радиостанции.
Ранее Помпео, участвовавший в заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе, заявил на итоговой пресс-конференции об угрозе со стороны РФ союзникам Вашингтона, указав на действия РФ на Украине и в Грузии, а также на "агрессивную кампанию" по "подрыву" демократических институтов на Западе.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя РИА Новости высказывания Помпео, заявил, что никаких угроз со стороны России союзникам Вашингтона не существует.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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