Госдеп оценил значение темы России для НАТО

По ее словам, новый госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе пришли к мнению, что нет темы, имеющей большее значение для альянса, чем Россия, передает РИА «Новости»

«С Россией сейчас, конечно, очень напряженные отношения. Этот вопрос как раз сегодня обсуждался с НАТО», — заявила Аккер в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

«Помпео и главы МИД стран НАТО подтвердили, что отношения НАТО и России не нормализуются, пока Россия не реализует минские соглашения», — сказала Аккер.

При этом она добавила, что НАТО якобы не ищет конфронтации с Россией.

Накануне Помпео, прибыв на саммит глав МИД стран НАТО всего через несколько часов после вступления в должность госсекретаря США, заявил, что Североатлантический альянс в ближайшее время не рассчитывает на нормализацию отношений с Россией.