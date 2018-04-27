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Калашников: присоединение России к «демократическому миру» зависит и от США
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Калашников: присоединение России к «демократическому миру» зависит и от США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что вопрос присоединения России к «демократическому миру» зависит не только от позиции Москвы, но и Вашингтона.
Ранее новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США хотят, чтобы РФ присоединилась к «демократическому миру», при этом выбор остается за Москвой, отметил он.
"Смотря что он имеет в виду под этим выбором. Если он имеет в виду, что Россия должна приползти на коленках к вашингтонскому олимпу, то этого он не дождется точно. Если же он хочет, чтобы снова заработали международные нормы, то это тоже от них зависит", — сказал РИА Новости Калашников.
Парламентарий отметил, что унижения России, которые США пытались устроить за последние полгода, в том числе и с помощью явных провокаций, не удались.
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