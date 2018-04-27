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Симоньян раскритиковала доклад конгресса США о «вмешательстве РФ»
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Симоньян раскритиковала доклад конгресса США о «вмешательстве РФ» 

Российская Газета 44 минуты назад
Доклад конгресса о якобы вмешательстве России в выборы президента США не содержит никаких доказательств или каких-либо значимых фактов, несмотря на большой объем, констатировала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Facebook.
"Вот краткий пересказ 243 страниц (доклада): 1. Доказательств вмешательства нет. 2. Мы потратили 30 долларов на два твита, и эти два твита порушили их демократию 3. Мы критиковали и Хиллари (Клинтон), и (Дональда) Трампа, но Хиллари чаще. А это ведь обидно 4. Больше ничего интересного. Расходимся", — написала Симоньян в Facebook.
Напомним, что распространенный доклад конгресса разведке не нашел свидетельств сговора между штабом Дональда Трампа и Россией. Сам президент США выразил надежду, что это положит конец обвинениям в «сговоре с Россией».
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