Симоньян раскритиковала доклад конгресса США о «вмешательстве РФ»

"Вот краткий пересказ 243 страниц (доклада): 1. Доказательств вмешательства нет. 2. Мы потратили 30 долларов на два твита, и эти два твита порушили их демократию 3. Мы критиковали и Хиллари (Клинтон), и ( Дональда ) Трампа, но Хиллари чаще. А это ведь обидно 4. Больше ничего интересного. Расходимся", — написала Симоньян в Facebook.

Напомним, что распространенный доклад конгресса разведке не нашел свидетельств сговора между штабом Дональда Трампа и Россией. Сам президент США выразил надежду, что это положит конец обвинениям в «сговоре с Россией».