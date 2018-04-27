Костин попросил у Путина списать с его счета в ВТБ 104 тысячи рублей

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали ещё в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира. Подчеркну, тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит — это Бородино , что Сноу — это Малый Ярославец, а Ливингстон — на самом деле Смоленск", — заявил Путин.

Русское географическое общество разработало концепцию профильного образования. То, о чем много лет говорили эксперты и педагоги, готово. Курс географии вскоре будет утверждён Минобрнауки . Обсуждали и другие разработки.

Зашла речь о восстановлении лесов. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что в результате сильнейших природных пожаров серьёзно пострадало Иркутское лесничество, и предложил президенту решение проблемы.

"Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени. Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей", — попросил член попечительского совета РГО Андрей Костин.

"Теперь я понимаю, зачем вы меня сюда приглашаете. Конечно, не возражаю", — ответил президент.

Сертификат, подтверждающий пожертвование, и точные координаты места, где будут расти сосны, Путину подготовили сразу же, на заседании.

"Вы за деньгами уже идёте? Страшные люди эти банкиры", — пошутил Путин

В этот же день Владимир Путин провел встречу с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Владимир Путин призвал депутатов уделить внимание просветительской работе, подчеркнул необходимость совершенствования страховой системы в медицине и развития цифровой экономики в регионах. Решение задач, обозначенных в послании Федеральному Собранию, назвал «исторической необходимостью».

"Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит и от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации . Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной. Ещё одна тема — это обеспечение обратной связи с избирателями. Надо как можно больше общаться с людьми, встречаться с ними регулярно. Будьте рядом с ними, будьте доступны, в том числе в трудных, непростых для граждан ситуациях", — отметил Путин.

Члены Совета законодателей вносили президенту предложения, как и что нужно решить в каждом конкретном регионе. Президент записывал.

"Нарисовал, как курица лапой. Сам не могу разобрать. Спешу. Очень много интересных предложений", — отметил глава государства.

Обсуждался один из важных пунктов послания президента Федеральному Собранию — качества и доступности медицинской помощи в сельской местности.

Вячеслав Володин. "Но что касается первичного звена, то здесь, в том числе, из-за наших недоработок, коллеги, из-за отсутствия контроля и качества принимаемых решений, возникли проблемы. И проблемы серьёзные. Не услышали людей, их тревоги, просьбы. Именно представительная власть. В результате из-за формального, бумажного подхода к делу позакрывали многие лечебные учреждения", — заявил председатель Госдумы

Дефицит среднего медперсонала во врачебных амбулаториях в регионах порядка 200 тысяч человек. Предложение сформировать программу целевого набора подготовки среднего медперсонала прозвучало незамедлительно.

"То, что произошло — сокращение ФАПов, оно произошло за счет чего? За счет того, что легче всего было закрывать эти ФАПы. Отчитались о закрытии и сокращении, и все. А то, что людям надо за 100 километров надо куда-то ехать, об этом никто не подумал", — заявил Путин.